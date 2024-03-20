Костюк сыграет на турнире в Штутгарте, Ястремская – в альтернативном списке
Даяна сыграет в основе в случае отказа одной из теннисисток
Опубликована заявка игроков на турнир WTA 500, который пройдет с 15 по 21 апреля на грунтовых кортах в Штутгарте.
В основной сетке из украинок сыграет Марта Костюк, которая на этой неделе обновила свой личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 26-е место.
Марта уже играла в Штутгарте в 2018 году. В 15-летнем возрасте она из квалификации дошла до второго круга, где в трех сетах уступила седьмой ракетке мира Каролин Гарсия.
В альтернативном списке под №1 стоит еще одна украинка – Даяна Ястремская (№33 WTA). Она попадет в основную сетку в случае отказа теннисистки, которая уже находится в заявочном списке.
Турнир в Штутгарте имеет призовой фонд в размере 922,5 тыс. долларов. Последние два года титул на этих кортах выигрывала Ига Свёнтек, оба раза обыграв в финале Арину Соболенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Барбору Крейчикову в основной сетке заменит Грет Миннен
У Тибо – разрыв мениска