Костюк сыграет на турнире в Штутгарте, Ястремская – в альтернативном списке

Опубликована заявка игроков на турнир WTA 500, который пройдет с 15 по 21 апреля на грунтовых кортах в Штутгарте.

В основной сетке из украинок сыграет Марта Костюк, которая на этой неделе обновила свой личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 26-е место.

Марта уже играла в Штутгарте в 2018 году. В 15-летнем возрасте она из квалификации дошла до второго круга, где в трех сетах уступила седьмой ракетке мира Каролин Гарсия.

В альтернативном списке под №1 стоит еще одна украинка – Даяна Ястремская (№33 WTA). Она попадет в основную сетку в случае отказа теннисистки, которая уже находится в заявочном списке.

Турнир в Штутгарте имеет призовой фонд в размере 922,5 тыс. долларов. Последние два года титул на этих кортах выигрывала Ига Свёнтек, оба раза обыграв в финале Арину Соболенко.