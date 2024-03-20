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WTA
20 марта 2024, 09:59 | Обновлено 20 марта 2024, 10:01
490
0

Костюк сыграет на турнире в Штутгарте, Ястремская – в альтернативном списке

Даяна сыграет в основе в случае отказа одной из теннисисток

20 марта 2024, 09:59 | Обновлено 20 марта 2024, 10:01
490
0
Костюк сыграет на турнире в Штутгарте, Ястремская – в альтернативном списке
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Опубликована заявка игроков на турнир WTA 500, который пройдет с 15 по 21 апреля на грунтовых кортах в Штутгарте.

В основной сетке из украинок сыграет Марта Костюк, которая на этой неделе обновила свой личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 26-е место.

Марта уже играла в Штутгарте в 2018 году. В 15-летнем возрасте она из квалификации дошла до второго круга, где в трех сетах уступила седьмой ракетке мира Каролин Гарсия.

В альтернативном списке под №1 стоит еще одна украинка – Даяна Ястремская (№33 WTA). Она попадет в основную сетку в случае отказа теннисистки, которая уже находится в заявочном списке.

Турнир в Штутгарте имеет призовой фонд в размере 922,5 тыс. долларов. Последние два года титул на этих кортах выигрывала Ига Свёнтек, оба раза обыграв в финале Арину Соболенко.

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WTA Штутгарт Марта Костюк Даяна Ястремская
Источник Большой теннис Украины
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