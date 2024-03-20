Андрей ЛУНИН: «Яремчуку повезло, а Довбика попросил притормозить»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал об украинских игроках в составах соперников в чемпионате Испании: форварде «Валенсии» Романе Яремчуке, хавбеке Викторе Цыганкове и нападающем Артеме Довбике из «Жироны».

«Яремчук забил «Реалу», но это ему повезло. Ему голевую наш отдал, наверное, договорились (смеется). Что касается матча с «Жироной», то там для ребят была тяжелая игра, мы не обсуждали с ними матч».

«С Цыганковым и Довбиком поддерживаем контакт. Я однажды только просил Артема – притормози (с голами) в игре с «Реалом». Так и случилось. Немного пошутили на эту тему», – сказал Лунин.

Все три игрока находятся в расположении сборной Украины перед матчем с Боснией и Герцеговиной в отборе Евро-2024.