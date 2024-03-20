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  4. Андрей ЛУНИН: «Яремчуку повезло, а Довбика попросил притормозить»
Испания
20 марта 2024, 09:29 |
3135
1

Андрей ЛУНИН: «Яремчуку повезло, а Довбика попросил притормозить»

Четыре украинца выступают в Ла Лиге

20 марта 2024, 09:29 |
3135
1
Андрей ЛУНИН: «Яремчуку повезло, а Довбика попросил притормозить»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал об украинских игроках в составах соперников в чемпионате Испании: форварде «Валенсии» Романе Яремчуке, хавбеке Викторе Цыганкове и нападающем Артеме Довбике из «Жироны».

«Яремчук забил «Реалу», но это ему повезло. Ему голевую наш отдал, наверное, договорились (смеется). Что касается матча с «Жироной», то там для ребят была тяжелая игра, мы не обсуждали с ними матч».

«С Цыганковым и Довбиком поддерживаем контакт. Я однажды только просил Артема – притормози (с голами) в игре с «Реалом». Так и случилось. Немного пошутили на эту тему», – сказал Лунин.

Все три игрока находятся в расположении сборной Украины перед матчем с Боснией и Герцеговиной в отборе Евро-2024.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Артем Довбик Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига сборная Украины по футболу
Источник ВЗбирна
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andre_lui
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Теннис
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