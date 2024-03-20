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  4. ФОТО. Порвала кресты в Остине. Севастова перенесла операцию на колене
WTA
20 марта 2024, 09:29 |
165
0

ФОТО. Порвала кресты в Остине. Севастова перенесла операцию на колене

Латвийская теннисистка снова надолго пропадет из тенниса

20 марта 2024, 09:29 |
165
0
ФОТО. Порвала кресты в Остине. Севастова перенесла операцию на колене
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Севастова

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова сообщила, что перенесла операцию на колене.

В начале марта латвийка не смогла доиграть четвертьфинальный матч на турнире WTA 250 в Остине против Анны Каролины Шмидловой (6:4, 2:1, отказ).

«Сложно описать все произошедшее за последние несколько недель. Как вы знаете, я повредила левое колено во время матча в Остине. После тщательных проверок и обследований стало ясно, что у меня порвана передняя крестообразная связка и неизбежна операция.

Я сохраняю позитивный настрой, потому что меня поддерживает моя семья, и я вернусь в хорошую форму как можно скорее!», – написала Севастова в инстаграме.

Отметим, что в ноябре Севастова вернулась в тур после почти двухлетней паузы из-за рождения дочери.

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Анастасия Севастова WTA Остин травма колена фото
Источник Instagram
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