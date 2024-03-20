ФОТО. Порвала кресты в Остине. Севастова перенесла операцию на колене
Латвийская теннисистка снова надолго пропадет из тенниса
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова сообщила, что перенесла операцию на колене.
В начале марта латвийка не смогла доиграть четвертьфинальный матч на турнире WTA 250 в Остине против Анны Каролины Шмидловой (6:4, 2:1, отказ).
«Сложно описать все произошедшее за последние несколько недель. Как вы знаете, я повредила левое колено во время матча в Остине. После тщательных проверок и обследований стало ясно, что у меня порвана передняя крестообразная связка и неизбежна операция.
Я сохраняю позитивный настрой, потому что меня поддерживает моя семья, и я вернусь в хорошую форму как можно скорее!», – написала Севастова в инстаграме.
Отметим, что в ноябре Севастова вернулась в тур после почти двухлетней паузы из-за рождения дочери.
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