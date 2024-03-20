Легенда Реала расхвалил Лунина и высказался о его будущем

Бывший полузащитник «Реала» Гути, который провел за мадридский клуб четырнадцать сезонов, высказался об украинском голкипере Андрее Лунине.

«Я бы продлил контракт с Луниным и заплатил бы ему деньги, которых он заслуживает.

Сейчас я вижу, что Лунин – это голкипер будущего для «Реала. Он проводит отличный сезон, надеюсь, что с его здоровьем будет все в порядке», – рассказал Гути.

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.