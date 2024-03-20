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  4. Легенда Реала расхвалил Лунина и высказался о его будущем
Испания
20 марта 2024, 10:37 | Обновлено 20 марта 2024, 10:42
2280
0

Легенда Реала расхвалил Лунина и высказался о его будущем

Гути высоко оценил игру украинского стража ворот

20 марта 2024, 10:37 | Обновлено 20 марта 2024, 10:42
2280
0
Легенда Реала расхвалил Лунина и высказался о его будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший полузащитник «Реала» Гути, который провел за мадридский клуб четырнадцать сезонов, высказался об украинском голкипере Андрее Лунине.

«Я бы продлил контракт с Луниным и заплатил бы ему деньги, которых он заслуживает.

Сейчас я вижу, что Лунин – это голкипер будущего для «Реала. Он проводит отличный сезон, надеюсь, что с его здоровьем будет все в порядке», – рассказал Гути.

Лунин провел в этом сезоне за «королевский клуб» 23 матча, в которых пропустил 19 голов и десять раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.

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Гути Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Источник Twitter
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