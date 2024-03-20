Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский принял участие в поединке полупрофессиональной лиги KSL.

Артем сыграл за команду «Золотой резерв», которая победила в матче со счетом 3:1. Милевский результативными действиями в игре не отличился.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле и принял участие в матче