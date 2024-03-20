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  4. ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле и принял участие в матче
Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 10:14 |
677
2

ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле и принял участие в матче

Артём отыграл поединок в KSL

20 марта 2024, 10:14 |
677
2
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле и принял участие в матче
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский принял участие в поединке полупрофессиональной лиги KSL.

Артем сыграл за команду «Золотой резерв», которая победила в матче со счетом 3:1. Милевский результативными действиями в игре не отличился.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле и принял участие в матче

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Артем Милевский фото lifestyle
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Комментарии 2
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stalevar1250
А почему он играл без своей фирменной тряпочки,, всмысле шапочки, ох уж этот т9 😂😂😂
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Alex T
Захватывающая новость 
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