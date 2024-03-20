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  4. Легионер из УПЛ отправился в экзотическую сборную Руанды. С кем сыграет?
Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 02:55 | Обновлено 20 марта 2024, 03:12
158
0

Легионер из УПЛ отправился в экзотическую сборную Руанды. С кем сыграет?

Хавбек «Кривбасса» Джихад Бизимана сыграет с Ботсваной и Мадагаскаром

20 марта 2024, 02:55 | Обновлено 20 марта 2024, 03:12
158
0
Легионер из УПЛ отправился в экзотическую сборную Руанды. С кем сыграет?
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Джихад Бизимана отправился в расположение сборной Руанды.

Национальная команда Руанды проведет два контрольных матча на выезде:

  • 22 марта. Ботсвана – Руанда
  • 25 марта. Мадагаскар – Руанда

Джихад есть капитан своей сборной. Последний раз Бизимана вызвался к расположению сборной в ноябре 2023 года, когда помог Руанде переиграть ЮАР (2:0) в матче квалификации чемпионата мира 2026.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Джихад Бизимана сборная Мадагаскара по футболу товарищеские матчи
Источник ФК Кривбасс
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