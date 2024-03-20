Украина. Премьер лига20 марта 2024, 02:55 | Обновлено 20 марта 2024, 03:12
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Легионер из УПЛ отправился в экзотическую сборную Руанды. С кем сыграет?
Хавбек «Кривбасса» Джихад Бизимана сыграет с Ботсваной и Мадагаскаром
20 марта 2024, 02:55 | Обновлено 20 марта 2024, 03:12
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Полузащитник криворожского «Кривбасса» Джихад Бизимана отправился в расположение сборной Руанды.
Национальная команда Руанды проведет два контрольных матча на выезде:
- 22 марта. Ботсвана – Руанда
- 25 марта. Мадагаскар – Руанда
Джихад есть капитан своей сборной. Последний раз Бизимана вызвался к расположению сборной в ноябре 2023 года, когда помог Руанде переиграть ЮАР (2:0) в матче квалификации чемпионата мира 2026.
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