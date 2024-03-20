Легионер из УПЛ отправился в экзотическую сборную Руанды. С кем сыграет?

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Джихад Бизимана отправился в расположение сборной Руанды.

Национальная команда Руанды проведет два контрольных матча на выезде:

22 марта. Ботсвана – Руанда

25 марта. Мадагаскар – Руанда

Джихад есть капитан своей сборной. Последний раз Бизимана вызвался к расположению сборной в ноябре 2023 года, когда помог Руанде переиграть ЮАР (2:0) в матче квалификации чемпионата мира 2026.