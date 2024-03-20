РЕБРОВ: «Важна поддержка болельщиков. Надеюсь, вскоре вернемся в Украину»
Главный тренер сборной Украины рассказал, как важна поддержка фанатов
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, насколько важна поддержка болельщиков для игроков национальной команды:
«Посмотрим, каким номером мы будем играть. Мы сейчас все матчи играем на выезде. Я надеюсь, что скоро мы вернемся в Украину, потому что для нас очень важна поддержка болельщиков.
Когда я ходил на игры сборной – это всегда праздник. Наши болельщики очень помогают игрокам, но сейчас мы более двух лет все матчи играем за пределами Украины.
Мы привыкли играть в такой атмосфере. Ребята понимают, ради кого мы играем, ради кого мы работаем. Сейчас нет большой разницы, где мы играем».
Полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024 между сборными Боснии и Украины состоится в городе Зеница 21 марта в 21:45 по Киеву.
ВИДЕО. Интервью Сергея Реброва журналистке Владе Седан
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