РЕБРОВ: «Важна поддержка болельщиков. Надеюсь, вскоре вернемся в Украину»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, насколько важна поддержка болельщиков для игроков национальной команды:

«Посмотрим, каким номером мы будем играть. Мы сейчас все матчи играем на выезде. Я надеюсь, что скоро мы вернемся в Украину, потому что для нас очень важна поддержка болельщиков.

Когда я ходил на игры сборной – это всегда праздник. Наши болельщики очень помогают игрокам, но сейчас мы более двух лет все матчи играем за пределами Украины.

Мы привыкли играть в такой атмосфере. Ребята понимают, ради кого мы играем, ради кого мы работаем. Сейчас нет большой разницы, где мы играем».

Полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024 между сборными Боснии и Украины состоится в городе Зеница 21 марта в 21:45 по Киеву.

ВИДЕО. Интервью Сергея Реброва журналистке Владе Седан