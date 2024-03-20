Первый символический удар в матче 21-го тура Кривбасс – Колос (1:0) нанес Иван Грачев – сын бойца Азова, болельщика клуба «Кривбасс» Максима «Симы» Грачева.

Воин встретил начало полномасштабного вторжения в Мариуполе, защищал страну в самое тяжелое время и отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Иван Грачев рассказал: «Для меня это впервые, и я немного волновался. Но меня здесь все поддержали. Подарили новенькую футболку с моей фамилией и 10-м номером, о которой я мог только мечтать. Я люблю футбол, я занимаюсь футболом и мечтаю когда-нибудь выйти на поле уже как игрок ФК «Кривбасс».

ВИДЕО. Символический удар в матче Кривбасса сделал сын погибшего бойца Азова