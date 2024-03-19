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  4. Радомяк объявил о подписании экс-хавбека Днепра-1
Польша
19 марта 2024, 23:21 |
171
0

Радомяк объявил о подписании экс-хавбека Днепра-1

Жоао Пеглоу перебрался в польскую Экстракласу

19 марта 2024, 23:21 |
171
0
Радомяк объявил о подписании экс-хавбека Днепра-1
radomiak.pl. Жоао Пеглоу

22-летний бразильский вингер Жоао Пеглоу, известный в Украине по выступлениям за «Днепр-1», продолжит карьеру в польской Экстракласе.

О подписании контракта с легионером объявил «Радомяк».

В «Радомяк» Пеглоу перешел на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2026 года.

Ранее Жоао Пеглоу расторг контракт с «Интернасьоналом».

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Жоао Пеглоу Радомяк трансферы Днепр-1
Источник ФК Радомяк
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