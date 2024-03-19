Польша19 марта 2024, 23:21 |
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Радомяк объявил о подписании экс-хавбека Днепра-1
Жоао Пеглоу перебрался в польскую Экстракласу
19 марта 2024, 23:21 |
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22-летний бразильский вингер Жоао Пеглоу, известный в Украине по выступлениям за «Днепр-1», продолжит карьеру в польской Экстракласе.
О подписании контракта с легионером объявил «Радомяк».
В «Радомяк» Пеглоу перешел на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2026 года.
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