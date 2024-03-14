Польша14 марта 2024, 09:50 |
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Экс-легионер Днепра-1 близок к переходу в польский Радомяк
Жоао Пеглоу уже покинул «Интернасьонал» и направляется в Польшу
14 марта 2024, 09:50 |
281
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22-летний бразильский вингер Жоао Пеглоу, который известен в Украине по выступлениям за «Днепр-1» в минувшем сезоне, вскоре должен перебраться в польский клуб «Радомяк».
Для осуществления этого трансфера Пеглоу уже расторг контракт с «Интернасьоналом», который у него действовал до конца 2025 года, и направляется в Польшу, чтобы уладить оставшиеся формальности.
Жоао Пеглоу является воспитанником «Интернасьонала», за первую команду которого сыграл 25 матчей (2 гола, 3 ассиста).
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