Экс-легионер Днепра-1 близок к переходу в польский Радомяк

22-летний бразильский вингер Жоао Пеглоу, который известен в Украине по выступлениям за «Днепр-1» в минувшем сезоне, вскоре должен перебраться в польский клуб «Радомяк».

Для осуществления этого трансфера Пеглоу уже расторг контракт с «Интернасьоналом», который у него действовал до конца 2025 года, и направляется в Польшу, чтобы уладить оставшиеся формальности.

Жоао Пеглоу является воспитанником «Интернасьонала», за первую команду которого сыграл 25 матчей (2 гола, 3 ассиста).