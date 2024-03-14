Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-легионер Днепра-1 близок к переходу в польский Радомяк
Польша
14 марта 2024, 09:50 |
281
0

Экс-легионер Днепра-1 близок к переходу в польский Радомяк

Жоао Пеглоу уже покинул «Интернасьонал» и направляется в Польшу

14 марта 2024, 09:50 |
281
0
Экс-легионер Днепра-1 близок к переходу в польский Радомяк
instagram.com/jgpeglow_10

22-летний бразильский вингер Жоао Пеглоу, который известен в Украине по выступлениям за «Днепр-1» в минувшем сезоне, вскоре должен перебраться в польский клуб «Радомяк».

Для осуществления этого трансфера Пеглоу уже расторг контракт с «Интернасьоналом», который у него действовал до конца 2025 года, и направляется в Польшу, чтобы уладить оставшиеся формальности.

Жоао Пеглоу является воспитанником «Интернасьонала», за первую команду которого сыграл 25 матчей (2 гола, 3 ассиста).

По теме:
У форварда Днепра-1 был вариант в МЛС. Сейчас у него проблемы с Максимовым
Манчестер Сити продлит контракт со своим одним из самых дорогих игроков
Бывшего хавбека Динамо в Бразилии отстранили от тренировок
Жоао Пеглоу Интернасьонал Днепр-1 Радомяк трансферы
Источник Antenados no Futebol
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро U-17
Футбол | 13 марта 2024, 16:05 3
Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро U-17
Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро U-17

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает о юношеской сборной Украины

Тренер Борнмута похвалил Забарного: Не привык забивать, но помог с камбэком
Футбол | 14 марта 2024, 07:33 0
Тренер Борнмута похвалил Забарного: Не привык забивать, но помог с камбэком
Тренер Борнмута похвалил Забарного: Не привык забивать, но помог с камбэком

Ираола похвалил украинского защитника

В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Футбол | 14.03.2024, 06:15
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Футбол | 13.03.2024, 15:49
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
Футбол | 13.03.2024, 18:41
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
13.03.2024, 06:55 11
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
13.03.2024, 06:30 22
Футбол
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
13.03.2024, 07:02 2
Футбол
«Лучший нокаут с момента зарождения бокса». Промоутер оценил удар Джошуа
«Лучший нокаут с момента зарождения бокса». Промоутер оценил удар Джошуа
12.03.2024, 11:51 6
Бокс
Вслед за Цуренко. Свитолина проиграла Наварро на топ-турнире в Индиан-Уэллс
Вслед за Цуренко. Свитолина проиграла Наварро на топ-турнире в Индиан-Уэллс
12.03.2024, 08:05 48
Теннис
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
12.03.2024, 23:28 26
Теннис
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
12.03.2024, 19:35
Киберспорт
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
13.03.2024, 22:05 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем