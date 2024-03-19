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  4. Лунин может не поехать на летний тур Реала в США. Стали известны причины
Испания
19 марта 2024, 23:02 |
1488
2

Лунин может не поехать на летний тур Реала в США. Стали известны причины

Андрей пропустит тренировочный сбор в США в случае успеха сборной Украины на Евро-2024

19 марта 2024, 23:02 |
1488
2
Лунин может не поехать на летний тур Реала в США. Стали известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» заявил, что ряд игроков могут пропустить запланированный на лето тренировочный сбор в США.

Сообщается, что игроки «королевского клуба», которые смогут со своими национальными сборными пробиться в полуфинал и финал Евро-2024 и Кубка Америки 2024, не поедут вместе с командой в США. Таким образом, если сборной Украины удастся пройти в решающие стадии чемпионата Европы, Андрей Лунин присоединится к когорте этих игроков.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве. В случае выхода на Евро-2024, сборная Украины сыграет в групповом этапе с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

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Реал Мадрид сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Андрей Лунин Кубок Америки 2024 чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Сборная еще даже на Евро не вышла, а тут про какие-то решающие стадии. Астанавитесь!
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+1
Boodya
Прямо не може бути
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