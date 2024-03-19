Лунин может не поехать на летний тур Реала в США. Стали известны причины

Мадридский «Реал» заявил, что ряд игроков могут пропустить запланированный на лето тренировочный сбор в США.

Сообщается, что игроки «королевского клуба», которые смогут со своими национальными сборными пробиться в полуфинал и финал Евро-2024 и Кубка Америки 2024, не поедут вместе с командой в США. Таким образом, если сборной Украины удастся пройти в решающие стадии чемпионата Европы, Андрей Лунин присоединится к когорте этих игроков.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве. В случае выхода на Евро-2024, сборная Украины сыграет в групповом этапе с командами Бельгии, Словакии и Румынии.