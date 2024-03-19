ВИДЕО. Олимпийская сборная Украины готовится к спаррингу с Японией

​Олимпийская сборная Украины проводит учебно-тренировочный сбор в венгерском городе Сегед.

Двумя днями ранее команда U-23 под руководством Руслана Ротаня собралась в Киеве и отправилась поездом в Чоп.

25 марта олимпийская сборная Украины в Фукуоке проведет товарищеский матч с Японией U-23.

В среду, 20 марта, состоится жеребьевка олимпийского турнира Олимпиады 2024, в котором примут участие подопечные Ротаня.

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