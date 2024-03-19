Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Олимпийская сборная Украины готовится к спаррингу с Японией
Молодежные турниры
19 марта 2024, 23:10 |
179
0

ВИДЕО. Олимпийская сборная Украины готовится к спаррингу с Японией

Команда U-23 проводит учебно-тренировочный сбор в венгерском городе Сегед

19 марта 2024, 23:10 |
179
0
ВИДЕО. Олимпийская сборная Украины готовится к спаррингу с Японией
УАФ

​Олимпийская сборная Украины проводит учебно-тренировочный сбор в венгерском городе Сегед.

Двумя днями ранее команда U-23 под руководством Руслана Ротаня собралась в Киеве и отправилась поездом в Чоп.

25 марта олимпийская сборная Украины в Фукуоке проведет товарищеский матч с Японией U-23.

В среду, 20 марта, состоится жеребьевка олимпийского турнира Олимпиады 2024, в котором примут участие подопечные Ротаня.

ВИДЕО. Олимпийская сборная Украины готовится к спаррингу с Японией

По теме:
ВИДЕО. Удивительная реакция теннисистки после поражения в 19-м матче подряд
Лунин может не поехать на летний тур Реала в США. Стали известны причины
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Боснию и поселилась в отеле
видео Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы Олимпийские игры 2024 Япония - Украина сборная Японии по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В клубе из Майами пояснили, почему приютили сбежавшего украинского тренера
Футбол | 19 марта 2024, 17:23 10
В клубе из Майами пояснили, почему приютили сбежавшего украинского тренера
В клубе из Майами пояснили, почему приютили сбежавшего украинского тренера

Тренер по физподготовке Игор Касьяненко будет работать в Дейд Каунти

Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Футбол | 19 марта 2024, 07:05 13
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал

Уже в ближайшее время звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа вернется в состав команды

Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Футбол | 19.03.2024, 12:38
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
18-летний вундеркинд МЮ получил дебютный вызов в сборную Англии
Футбол | 19.03.2024, 22:58
18-летний вундеркинд МЮ получил дебютный вызов в сборную Англии
18-летний вундеркинд МЮ получил дебютный вызов в сборную Англии
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
Бокс | 19.03.2024, 08:05
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
17.03.2024, 21:21 6
Теннис
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
19.03.2024, 07:47 5
Биатлон
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
18.03.2024, 15:13 3
Война
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
18.03.2024, 13:45 5
Футбол
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
18.03.2024, 07:14 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
19.03.2024, 11:08 3
Футбол
Последняя гонка сезона. Йоханнес Бё поставил жирную точку в Кубке мира
Последняя гонка сезона. Йоханнес Бё поставил жирную точку в Кубке мира
18.03.2024, 00:23 2
Биатлон
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
17.03.2024, 16:36 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем