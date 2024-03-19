ВИДЕО. Олимпийская сборная Украины готовится к спаррингу с Японией
Команда U-23 проводит учебно-тренировочный сбор в венгерском городе Сегед
Олимпийская сборная Украины проводит учебно-тренировочный сбор в венгерском городе Сегед.
Двумя днями ранее команда U-23 под руководством Руслана Ротаня собралась в Киеве и отправилась поездом в Чоп.
25 марта олимпийская сборная Украины в Фукуоке проведет товарищеский матч с Японией U-23.
В среду, 20 марта, состоится жеребьевка олимпийского турнира Олимпиады 2024, в котором примут участие подопечные Ротаня.
ВИДЕО. Олимпийская сборная Украины готовится к спаррингу с Японией
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