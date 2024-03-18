​Олимпийская сборная Украины прибыла в венгерский город Сегед, где проведет учебно-тренировочный сбор.

Днем ранее команда U-23 под руководством Руслана Ротаня собралась в Киеве и отправилась поездом в Чоп.

25 марта олимпийская сборная Украины в Фукуоке проведет товарищеский матч с Японией.

Из-за травм не помогут команде Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив и Николай Михайленко.

Главный тренер сине-желтых Руслан Ротань довызвал полузащитника «Александрии» Артема Кулаковского.

Состав олимпийской сборной Украины U-23

Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Георгий Ермаков («Александрия»).

Защитники: Антон Боль («Заря» Луганск), Марьян Фарина («Металлист 1925» Харьков), Роман Дидык («РУх» Львов), Максим Дячук («Динамо» Киев), Андрей Булеза («Карпаты» Львов), Александр Мартынюк («Александрия»), Егор Маценко («Шленск», Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев («Зира», Азербайджан), Иван Желизко («Лехия», Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все – «Александрия»), Александр Назаренко («Полесье» Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба – Рух Львов), Алексей Кащук (Шахтер Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич («Суонси», Уэльс).

ВИДЕО. Олимпийская сборная Украины под руководством Ротаня прибыла в Венгрию