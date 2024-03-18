Олимпийская сборная Украины под руководством Ротаня прибыла в Венгрию
25 марта в Фукуоке сине-желтые сыграют товарищеский матч с Японией
Олимпийская сборная Украины прибыла в венгерский город Сегед, где проведет учебно-тренировочный сбор.
Днем ранее команда U-23 под руководством Руслана Ротаня собралась в Киеве и отправилась поездом в Чоп.
25 марта олимпийская сборная Украины в Фукуоке проведет товарищеский матч с Японией.
Из-за травм не помогут команде Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив и Николай Михайленко.
Главный тренер сине-желтых Руслан Ротань довызвал полузащитника «Александрии» Артема Кулаковского.
Состав олимпийской сборной Украины U-23
Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Георгий Ермаков («Александрия»).
Защитники: Антон Боль («Заря» Луганск), Марьян Фарина («Металлист 1925» Харьков), Роман Дидык («РУх» Львов), Максим Дячук («Динамо» Киев), Андрей Булеза («Карпаты» Львов), Александр Мартынюк («Александрия»), Егор Маценко («Шленск», Польша).
Полузащитники: Эльдар Кулиев («Зира», Азербайджан), Иван Желизко («Лехия», Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все – «Александрия»), Александр Назаренко («Полесье» Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба – Рух Львов), Алексей Кащук (Шахтер Донецк).
Нападающий: Николай Кухаревич («Суонси», Уэльс).
ВИДЕО. Олимпийская сборная Украины под руководством Ротаня прибыла в Венгрию
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