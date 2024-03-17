Без Бондаренко и Крыськива. У Ротаня проблемы с составом сборной U-23
Ротань сделал изменения в составе
Сборная Украины U-23 с 17 марта начнет сбор в Венгрии, а затем отправится в Японию на контрольный матч с местной сборной 25 марта.
УАФ сообщила, что у наставника олимпийской сборной Руслана Ротаня уже возникли проблемы: из-за травм в ближайшее время команде не помогут хавбеки «Шахтера» Артем Бондаренко и Дмитрий Крыськив. Кроме того, травмирован игрок «Александрии» Николай Михайленко.
Тренер довызвал в команду Артема Кулаковского из «Александрии».
А Максим Хлань, Борис Крушинский и Евгений Пастух были вызваны в молодежную сборную Украины.
Команда Ротаня узнает своих соперников на Олимпиаде 20 марта.
Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Георгий Ермаков («Александрия»).
Защитники: Антон Боль («Заря» Луганск), Марьян Фарина («Металлист 1925» Харьков), Роман Дидык («Рух» Львов), Максим Дячук («Динамо» Киев), Андрей Булеза («Карпаты» Львов), Александр Мартынюк («Александрия»), Егор Маценко («Шленск», Польша).
Полузащитники: Эльдар Кулиев («Зира», Азербайджан), Иван Желизко («Лехия», Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все – «Александрия»), Александр Назаренко («Полесье» Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба – «Рух» Львов), Алексей Кащук («Шахтер» Донецк).
Нападающий: Николай Кухаревич («Суонси», Уэльс).
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