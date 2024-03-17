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Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 17:05 | Обновлено 17 марта 2024, 17:07
1515
1

Без Бондаренко и Крыськива. У Ротаня проблемы с составом сборной U-23

Ротань сделал изменения в составе

17 марта 2024, 17:05 | Обновлено 17 марта 2024, 17:07
1515
1
Без Бондаренко и Крыськива. У Ротаня проблемы с составом сборной U-23
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Сборная Украины U-23 с 17 марта начнет сбор в Венгрии, а затем отправится в Японию на контрольный матч с местной сборной 25 марта.

УАФ сообщила, что у наставника олимпийской сборной Руслана Ротаня уже возникли проблемы: из-за травм в ближайшее время команде не помогут хавбеки «Шахтера» Артем Бондаренко и Дмитрий Крыськив. Кроме того, травмирован игрок «Александрии» Николай Михайленко.

Тренер довызвал в команду Артема Кулаковского из «Александрии».

А Максим Хлань, Борис Крушинский и Евгений Пастух были вызваны в молодежную сборную Украины.

Команда Ротаня узнает своих соперников на Олимпиаде 20 марта.

Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Георгий Ермаков («Александрия»).

Защитники: Антон Боль («Заря» Луганск), Марьян Фарина («Металлист 1925» Харьков), Роман Дидык («Рух» Львов), Максим Дячук («Динамо» Киев), Андрей Булеза («Карпаты» Львов), Александр Мартынюк («Александрия»), Егор Маценко («Шленск», Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев («Зира», Азербайджан), Иван Желизко («Лехия», Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все – «Александрия»), Александр Назаренко («Полесье» Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба – «Рух» Львов), Алексей Кащук («Шахтер» Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич («Суонси», Уэльс).

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сборная Украины по футболу U-23 Руслан Ротань Артем Бондаренко Дмитрий Крыськив Борис Крушинский Максим Хлань Николай Михайленко Евгений Пастух (футболист)
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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NikoKam1969
Олександрія рулить ... Ротань !?
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