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Германия
19 марта 2024, 21:00 | Обновлено 19 марта 2024, 22:08
1990
2

Еще один претендент. Довбиком заинтересовался именитый клуб из Германии

«РБ Лейпциг» хочет подписать форварда «Жироны»

19 марта 2024, 21:00 | Обновлено 19 марта 2024, 22:08
1990
2
Еще один претендент. Довбиком заинтересовался именитый клуб из Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов Европы, готовых рассмотреть его трансфер следующим летом.

По информации журналиста ESPN Экрема Конура, немецкий клуб «РБ Лейпциг» заинтересован в потенциальном трансфере украинского голеадора. Отмечается, что Довбик может заменить в команде Лои Опенда и Беньямина Шешко, на которых охотятся клубы АПЛ и Лиги 1.

В этом сезоне Довбик провел за «Жирону» во всех турнирах 32 матча, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.

Ранее информировалось, что Артемом интересуются два лондонских клуба – «Арсенал» и «Челси».

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РБ Лейпциг Экрем Конур Лои Опенда Беньямин Шешко трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Жирона Артем Довбик
Источник Экрем Конур
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Burevestnik
на жаль не всі можуть грати без зимової перерви, в тому числі і Довбик...
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0
Gargantua
хороший вариант
немецкий футбол это ему по стилю подходит
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