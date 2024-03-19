Еще один претендент. Довбиком заинтересовался именитый клуб из Германии

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов Европы, готовых рассмотреть его трансфер следующим летом.

По информации журналиста ESPN Экрема Конура, немецкий клуб «РБ Лейпциг» заинтересован в потенциальном трансфере украинского голеадора. Отмечается, что Довбик может заменить в команде Лои Опенда и Беньямина Шешко, на которых охотятся клубы АПЛ и Лиги 1.

В этом сезоне Довбик провел за «Жирону» во всех турнирах 32 матча, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.

Ранее информировалось, что Артемом интересуются два лондонских клуба – «Арсенал» и «Челси».