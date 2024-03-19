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Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 20:42 |
2707
6

Звездный полузащитник Шахтера признался, что готов перейти в Жирону

Судаков хотел бы выступать вместе с Довбиком и Цыганковым

19 марта 2024, 20:42 |
2707
6
Звездный полузащитник Шахтера признался, что готов перейти в Жирону
ФК Шахтер. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков ответил на вопрос, готов ли он перейти в «Жирону», за которую уже играют его одноклубники по сборной Украины Виктор Цыганков и Артем Довбик.

– Если поступит предложение от «Жироны», ты согласишься туда поехать играть?

– Наверное, да. Они в следующий год будут играть в Лиге чемпионов. Сложный вопрос.

– А если будет, например, предложение из всех пяти топ-лиг, и выбор будет за тобой – в какой чемпионат перейдешь?

– Наверное, самый высокий уровень – это АПЛ. Но Ла Лига тоже нравится

Ранее стало известно, в каком случае Судаков может присоединиться к «Жироне».

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Источник Трендец
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Комментарии 6
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Burevestnik
він згоден в будь який клуб із топ-5 країн Європи, але
для чому підписав новий довготривалий контракт ???   
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
У Жирона немає 150 млн.... Та й нах ти їм здався?
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+1
Болела
Доречі досить цікаво. 
Якщо Савіо продадуть , то туди б Мудрика.
І такий би український заміс в атаці був
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0
Volodymyr Shevchenko
А че, было б классно - Днепр, Динамо, Шахтьор в составе)) мега срачь на сайте на века обеспечен был бы)) а может, и наоборот - сплочение, что намного лучше
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0
Volodymyr Shevchenko
Кто там с металиста может присоединиться - папа Гуйе еще играет?))) охуенный был защитник, на самом деле
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-1
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