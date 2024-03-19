Звездный полузащитник Шахтера признался, что готов перейти в Жирону
Судаков хотел бы выступать вместе с Довбиком и Цыганковым
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков ответил на вопрос, готов ли он перейти в «Жирону», за которую уже играют его одноклубники по сборной Украины Виктор Цыганков и Артем Довбик.
– Если поступит предложение от «Жироны», ты согласишься туда поехать играть?
– Наверное, да. Они в следующий год будут играть в Лиге чемпионов. Сложный вопрос.
– А если будет, например, предложение из всех пяти топ-лиг, и выбор будет за тобой – в какой чемпионат перейдешь?
– Наверное, самый высокий уровень – это АПЛ. Но Ла Лига тоже нравится
Ранее стало известно, в каком случае Судаков может присоединиться к «Жироне».
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