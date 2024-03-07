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  4. Стало известно, в каком случае Судаков может присоединиться к Жироне
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 20:02 |
2772
6

Стало известно, в каком случае Судаков может присоединиться к Жироне

Украинский вингер также заинтересовал еще два топ-клуба

07 марта 2024, 20:02 |
2772
6
Стало известно, в каком случае Судаков может присоединиться к Жироне
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Вчера появилась информация, что каталонская «Жирона» следит за двумя полузащитниками донецкого «Шахтера»: Георгием Судаковым и Артемом Бондаренко.

Сегодня эту информацию подтвердило авторитетное издание AS, отметившее, что каталонский клуб действительно интересуется украинцами. Однако издание отмечает, что стоимость Судакова составляет ориентировочно 20 миллионов евро и «Жирона» может позволить себе такие расходы только если квалифицируется в Лигу чемпионов.

Сообщается также, что к Судакову продолжает проявлять интерес «Наполи». Кроме действующего чемпиона Италии интерес к Георгию прописывают «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что вероятный трансфер Артема Бондаренко является более реальным. Стоимость украинца оценивается примерно в 10 миллионов евро, что приемлемо для «Жироны».

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трансферы Жирона Шахтер Донецк трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Артем Бондаренко Георгий Судаков Наполи Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 6
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NoMad
Лише у випадку, якщо в Жиронi всi подурiють, щоб купитись на цей скам рiвня мурзiка
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+5
Boodya
Наприклад, ні в якому випадку
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+2
Fant24
Судаков 20 млн .не смешите .никто и 5 не даст .
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+1
Alehandro
Ооо... я вам таких статей можу 100500 накидать) ось наприклад: "Стало відомо за яких умов Мбапе може перейти в Оболонь". Як вам рівень журналістики? Захмарний, егеж?
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0
Alex T
Жирона такое делать не будет, а шахта в пиар его кидает $ явно не для этой суммы, если повезет и проявит себя в случае попадания на евро, то выжать из него 30-60 может и смогут с толстосумов каких 
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-2
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