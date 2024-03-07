Стало известно, в каком случае Судаков может присоединиться к Жироне

Вчера появилась информация, что каталонская «Жирона» следит за двумя полузащитниками донецкого «Шахтера»: Георгием Судаковым и Артемом Бондаренко.

Сегодня эту информацию подтвердило авторитетное издание AS, отметившее, что каталонский клуб действительно интересуется украинцами. Однако издание отмечает, что стоимость Судакова составляет ориентировочно 20 миллионов евро и «Жирона» может позволить себе такие расходы только если квалифицируется в Лигу чемпионов.

Сообщается также, что к Судакову продолжает проявлять интерес «Наполи». Кроме действующего чемпиона Италии интерес к Георгию прописывают «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что вероятный трансфер Артема Бондаренко является более реальным. Стоимость украинца оценивается примерно в 10 миллионов евро, что приемлемо для «Жироны».