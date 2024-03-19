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  4. Еще два игрока Металлурга перейдут в Ингулец
Украина. Первая лига
19 марта 2024, 20:03 |
499
0

Еще два игрока Металлурга перейдут в Ингулец

Ранее команду Никитина уже покинул один игрок

19 марта 2024, 20:03 |
499
0
Еще два игрока Металлурга перейдут в Ингулец
ФК Металлург. Владимир Белоцерковец и Богдан Могильный

Как стало известно Sport.ua, Владимир Белоцерковец и Богдан Могильный, которые сегодня покинули запорожский «Металлург», собираются продолжить карьеру в еще одной перволиговой команде – «Ингулец».

По имеющейся информации, уже завтра они планируют узаконить свои отношения с «Ингульцем» и присоединятся к своему бывшему одноклубнику – Валерию Саду.

Белоцерковец и Могильный станут последними зимними новичками команды из Кировоградской области.

В настоящее время «Ингулец» занимает второе место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 42 очка.

Ранее мы сообщали, что экс-форвард «Львова» стал игроком «Ингульца».

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Металлург Запорожье Ингулец Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Владимир Микитин
Источник Sport.ua
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