Еще два игрока Металлурга перейдут в Ингулец

Как стало известно Sport.ua, Владимир Белоцерковец и Богдан Могильный, которые сегодня покинули запорожский «Металлург», собираются продолжить карьеру в еще одной перволиговой команде – «Ингулец».

По имеющейся информации, уже завтра они планируют узаконить свои отношения с «Ингульцем» и присоединятся к своему бывшему одноклубнику – Валерию Саду.

Белоцерковец и Могильный станут последними зимними новичками команды из Кировоградской области.

В настоящее время «Ингулец» занимает второе место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 42 очка.

Ранее мы сообщали, что экс-форвард «Львова» стал игроком «Ингульца».