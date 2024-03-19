Еще два игрока Металлурга перейдут в Ингулец
Ранее команду Никитина уже покинул один игрок
Как стало известно Sport.ua, Владимир Белоцерковец и Богдан Могильный, которые сегодня покинули запорожский «Металлург», собираются продолжить карьеру в еще одной перволиговой команде – «Ингулец».
По имеющейся информации, уже завтра они планируют узаконить свои отношения с «Ингульцем» и присоединятся к своему бывшему одноклубнику – Валерию Саду.
Белоцерковец и Могильный станут последними зимними новичками команды из Кировоградской области.
В настоящее время «Ингулец» занимает второе место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 42 очка.
Ранее мы сообщали, что экс-форвард «Львова» стал игроком «Ингульца».
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