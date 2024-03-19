Экс-форвард Львова стал игроком Ингульца

Бразильский полузащитник Альваро стал игроком «Ингульца».

29-летний игрок известен в Украине по выступлениями за ПФК «Львов», за который сыграл 65 матчей (8 голов, 6 ассистов) с перерывами с 2020 по 2022 год.

Предыдущим клубом Алваро был «Сан-Луис» (Бразилия), где он играл в аренде. С лета 2023-го игрок оставался без контракта.

В «Ингульце» Алваро будет играть под номером 30.