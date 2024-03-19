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Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 14:59 | Обновлено 19 марта 2024, 15:03
545
0

Экс-форвард Львова стал игроком Ингульца

Алваро играл в УПЛ с 2022 по 2022 год

19 марта 2024, 14:59 | Обновлено 19 марта 2024, 15:03
545
0
Экс-форвард Львова стал игроком Ингульца
ФК Ингулец. Альваро Виейра

Бразильский полузащитник Альваро стал игроком «Ингульца».

29-летний игрок известен в Украине по выступлениями за ПФК «Львов», за который сыграл 65 матчей (8 голов, 6 ассистов) с перерывами с 2020 по 2022 год.

Предыдущим клубом Алваро был «Сан-Луис» (Бразилия), где он играл в аренде. С лета 2023-го игрок оставался без контракта.

В «Ингульце» Алваро будет играть под номером 30.

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Ингулец трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Алваро (Луис Таварес Виейра)
Источник ФК Ингулец
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