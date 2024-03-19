Коммерческий директор Днепр-1: «Шахтер был не против отдать нам Петряка»

Коммерческий директор СК «Днепр-1» Вячеслав Фридман рассказал об интересе клуба к вингеру «Шахтера» Ивану Петряку.

- Да, мы рассматривали его кандидатуру. Но Юрий Максимов посмотрел статистику за последний год Петряка и сказал, вряд ли он нам поможет. Тем более, он не прошел полноценные зимние сборы. На этом все и закончилось. Разве это интересная информация?

- Два клуба, которые борются за чемпионство, всегда интересно...

- «Шахтер» не считает нас претендентами на чемпионство, я так думаю. «Шахтер» может считать «Динамо» претендентом на чемпионство. Может быть, «Кривбасс». Но «Днепр-1» он не считает. Поэтому они нам дали Олега Очеретько и, в принципе, были не против дать Ивана Петряка.