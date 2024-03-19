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Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 18:14 | Обновлено 19 марта 2024, 18:22
416
1

Коммерческий директор Днепр-1: «Шахтер был не против отдать нам Петряка»

Вячеслав Фридман рассказал, что этот трансфер забраковал Юрий Максимов

19 марта 2024, 18:14 | Обновлено 19 марта 2024, 18:22
416
1
Коммерческий директор Днепр-1: «Шахтер был не против отдать нам Петряка»
ФК Шахтер. Иван Петряк

Коммерческий директор СК «Днепр-1» Вячеслав Фридман рассказал об интересе клуба к вингеру «Шахтера» Ивану Петряку.

- Да, мы рассматривали его кандидатуру. Но Юрий Максимов посмотрел статистику за последний год Петряка и сказал, вряд ли он нам поможет. Тем более, он не прошел полноценные зимние сборы. На этом все и закончилось. Разве это интересная информация?

- Два клуба, которые борются за чемпионство, всегда интересно...
- «Шахтер» не считает нас претендентами на чемпионство, я так думаю. «Шахтер» может считать «Динамо» претендентом на чемпионство. Может быть, «Кривбасс». Но «Днепр-1» он не считает. Поэтому они нам дали Олега Очеретько и, в принципе, были не против дать Ивана Петряка.

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Вячеслав Фридман Днепр-1 Юрий Максимов Иван Петряк Шахтер Донецк
Источник UA-Football
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Alex196
Петряка ніхто не хоче навіть задурно а коли починав то нагадував мессі
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