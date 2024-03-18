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  4. Источник: новичок Полесья зимой мог оказаться в Днепре-1
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 18:33 |
193
0

Источник: новичок Полесья зимой мог оказаться в Днепре-1

Но «Шахтер» решил не отдавать Ивана Петряка прямому конкуренту

18 марта 2024, 18:33 |
193
0
Источник: новичок Полесья зимой мог оказаться в Днепре-1
ФК Полесье. Иван Петряк

Вингер житомирского «Полесья» Иван Петряк, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», зимой был близок к переходу в «Днепр-1», сообщает украинский блогер и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, трансфер 30-летнего футболиста сорвался в последний момент. Ключевой стала позиция руководства «горняков», которые не захотели усиливать прямого конкурента в борьбе за медали.

Позже игрок оказался в «Полесье», за которое будет выступать на правах аренды до завершения сезона 2023/24.

В сезоне 2023/24 Иван Петряк не провел ни одного официального матча. В прошлой кампании на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в 28 поединках за «горняков». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ивана в 800 тысяч евро.

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Иван Петряк Полесье Житомир Шахтер Донецк Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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