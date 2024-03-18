Источник: новичок Полесья зимой мог оказаться в Днепре-1

Вингер житомирского «Полесья» Иван Петряк, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», зимой был близок к переходу в «Днепр-1», сообщает украинский блогер и комментатор Виктор Вацко.

По информации источника, трансфер 30-летнего футболиста сорвался в последний момент. Ключевой стала позиция руководства «горняков», которые не захотели усиливать прямого конкурента в борьбе за медали.

Позже игрок оказался в «Полесье», за которое будет выступать на правах аренды до завершения сезона 2023/24.

В сезоне 2023/24 Иван Петряк не провел ни одного официального матча. В прошлой кампании на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи в 28 поединках за «горняков». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ивана в 800 тысяч евро.