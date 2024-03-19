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  4. СУДАКОВ: «Я забил Нещерету неплохой мяч, и он сразу уехал из лагеря»
Чемпионат Европы
19 марта 2024, 16:37 | Обновлено 19 марта 2024, 16:40
1033
3

СУДАКОВ: «Я забил Нещерету неплохой мяч, и он сразу уехал из лагеря»

Хавбек сборной Украины стал гостем программы журналистки Влады Седан

19 марта 2024, 16:37 | Обновлено 19 марта 2024, 16:40
1033
3
СУДАКОВ: «Я забил Нещерету неплохой мяч, и он сразу уехал из лагеря»
УАФ. Георгий Судаков

Сборная Украины в полном составе провела тренировки в испанской Марбелье, готовясь к полуфинальному матчу плей-офф отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

Хавбек сборной Георгий Судаков, в качестве гостя программы журналистки Влады Седан, рассказал:

«Сегодня утром была теория, потом работа в зале, отдохнули – и на тренировку. Поужинали – и мы здесь. Теоретически разбирали нашу двустороннюю игру. В ней, кстати, я забил Нещерету неплохой мяч, и он сразу же уехал из лагеря сборной (улыбается).

Разбирали матч и обсуждали, как мы планируем играть с Боснией и Герцеговиной, отталкиваясь от нашей игры. Что касается самого соперника, то я когда-то играл против Боснии за команду U-17, а так, если честно, не смотрел их поединки, разве что последний матч с Португалией, когда они проиграли – 0:5. Вместе с Михаилом смотрели».

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится в городе Зеница 21 марта в 21:45 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Boodya
Ну все, тепер точно куплять за 127 млн фунтів
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NoMad
Воно дурне?) 
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