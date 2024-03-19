ФОТО. Роналду шокировал фанатов опухшими ногами

Португалец Криштиану Роналду активно публикует фотографии на своих страницах в соцсетях, демонстрируя свою фантастическую физическую форму.

Форвард пропустит ближайший матч национальной сборной, против Швеции, получив от тренерского штаба дополнительное время для отдыха. И, судя по последним постам, он Криштиану действительно необходим.

В частности, звездный футболист опубликовал видео из райского уголка, как он проводит восстановительную процедуру. «Перезарядка», – коротко подписал Роналду.

Впрочем, фанаты обратили внимание на то, насколько опухшими выглядят ноги футболиста. «Он наверняка просыпается каждый день с невероятной болью», «Его большие пальцы на ногах просто кричат о помощи», «Чувак, представь себе боль каждый день», – писали болельщики под видео.

Впрочем, футболист наверняка знает, что делает. В нынешнем сезоне на его счету 33 матча и 30 голов во всех турнирах за «Аль-Айн».