Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина
Матч состоится 21 марта
Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч своей национальной команды со Швецией.
Сообщается, что наставник португальцев Роберто Мартинес предоставит 39-летнему игроку отдых. Роналду присоединится к партнерам перед поединком с командой Словении.
Как известно, сборная Португалии сыграет дома со Швецией 21 марта, а 26-го числа на выезде померится силами со Словенией.
Ранее стало известно, что сборная Португалии показала два комплекта формы на Евро-2024.
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