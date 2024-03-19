Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч своей национальной команды со Швецией.

Сообщается, что наставник португальцев Роберто Мартинес предоставит 39-летнему игроку отдых. Роналду присоединится к партнерам перед поединком с командой Словении.

Как известно, сборная Португалии сыграет дома со Швецией 21 марта, а 26-го числа на выезде померится силами со Словенией.

Ранее стало известно, что сборная Португалии показала два комплекта формы на Евро-2024.