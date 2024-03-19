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Чемпионат Европы
19 марта 2024, 09:31 | Обновлено 19 марта 2024, 09:39
1119
0

Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина

Матч состоится 21 марта

19 марта 2024, 09:31 | Обновлено 19 марта 2024, 09:39
1119
0
Роналду выведен из сборной Португалии на игру со Швецией. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч своей национальной команды со Швецией.

Сообщается, что наставник португальцев Роберто Мартинес предоставит 39-летнему игроку отдых. Роналду присоединится к партнерам перед поединком с командой Словении.

Как известно, сборная Португалии сыграет дома со Швецией 21 марта, а 26-го числа на выезде померится силами со Словенией.

Ранее стало известно, что сборная Португалии показала два комплекта формы на Евро-2024.

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Источник ESPN
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