Чемпионат Европы18 марта 2024, 16:58 |
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В ней сыграет Роналду. Португалия показала два комплекта формы на Евро-2024
На турнире пиренейцы сыграют с Чехией, Турцией и победителем плей-офф по пути С
18 марта 2024, 16:58 |
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Представлена форма сборной Португалии на чемпионат Европы-2024.
Домашний комплект исполнен в традиционных красно-зеленых цветах. На белой гостевой форме появился голубой мозаичный узор, а также темно-синие элементы.
«Комплекты отдают дань традиции сквозь призму современности», — так описывается форма в соцсетях Nike.
Напомним, Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Пиренейцы, являющиеся триумфаторами континентального первенства 2016 года, попали в группу F, где сыграют с Чехией, Турцией и победителем плей-офф по пути С.
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