Кто сыграет с Боснией? Ребров высказался о вратарском вопросе в сборной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о вратарском вопросе команде накануне матча против Боснии и Герцеговины.

«Мы много общаемся с тренером вратарей по поводу того, кто должен играть, по поводу практики, как игроки играют в своих командах. Уже есть некоторые мнения на этот счет. Мы будем принимать решение перед матчем.

Я очень доволен, что у всех вратарей есть практика как в национальных чемпионатах, так и в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это сложное решение, но, я считаю, это хорошо, когда есть конкуренция и есть голкиперы, которые постоянно имеют практику на столь высоком уровне», – сказал Ребров.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.