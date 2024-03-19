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  4. Кто сыграет с Боснией? Ребров высказался о вратарском вопросе в сборной
Сборная УКРАИНЫ
19 марта 2024, 16:40 |
1839
7

Кто сыграет с Боснией? Ребров высказался о вратарском вопросе в сборной

Главный тренер сборной Украины рассказал о голкиперах главной команды страны

19 марта 2024, 16:40 |
1839
7
Кто сыграет с Боснией? Ребров высказался о вратарском вопросе в сборной
УАФ. Андрей Лунин и Анатолий Трубин

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о вратарском вопросе команде накануне матча против Боснии и Герцеговины.

«Мы много общаемся с тренером вратарей по поводу того, кто должен играть, по поводу практики, как игроки играют в своих командах. Уже есть некоторые мнения на этот счет. Мы будем принимать решение перед матчем.

Я очень доволен, что у всех вратарей есть практика как в национальных чемпионатах, так и в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это сложное решение, но, я считаю, это хорошо, когда есть конкуренция и есть голкиперы, которые постоянно имеют практику на столь высоком уровне», – сказал Ребров.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Босния и Герцеговина - Украина Андрей Лунин Георгий Бущан Анатолий Трубин
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 7
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umnuy2
состав у нас сейчас просто огнище!!! реал,валенсия,челси,,жирона,арсенал,бенфи

ка---боснийцы и евреи должны быть переиграны!
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+2
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Gargantua
там тоже есть кому играть
Элмас, Барда, Колашинац, Пьянич
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-1
ILLUMINATOR
Лунин/Бущан
Ответить
-1
Fireball
1-й тайм Бущан
2- Лунин
ДВ - Трубин
Ответить
-1
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