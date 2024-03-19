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Чемпионат Европы
19 марта 2024, 16:53 | Обновлено 19 марта 2024, 17:39
304
0

МУДРИК: «Моя работа в зале – это уже так впечатано в моем менталитете»

Сборная Украины в полном составе провела тренировку в испанской Марбелье

19 марта 2024, 16:53 | Обновлено 19 марта 2024, 17:39
304
0
МУДРИК: «Моя работа в зале – это уже так впечатано в моем менталитете»
УАФ. Михаил Мудрик

Сборная Украины в полном составе провела тренировки в испанской Марбелье, готовясь к полуфинальному матчу плей-офф отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

Хавбек сборной Михаил Мудрик, будучи гостем программы журналистки Влады Седан, рассказал:

«Моя работа в зале – это уже так впечатано в моем менталитете. Я уже не могу без этого, потому что с самого детства у меня отчеканилось в голове: надо работать над собой, и только так можно добиться каких-то результатов.

Относительно работы с Сергеем Ребровым, он любит контроль мяча, но чтобы этот контроль был направлен на создание голевых моментов. Он не любит контроль ради контроля, не видит в этом смысла. Контролируя мяч, ты должен расшатывать оборону соперника, находить в ней слабые места и использовать это».

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится в городе Зеница 21 марта в 21:45 по Киеву.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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