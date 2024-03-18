Стрим из лагеря сборной Украины. Мудрик и Судаков в прямом эфире. LIVE
Начало эфира Влады Седан запланировано на 18 марта 21:45
Вечером 18 марта пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.
Начало стрима с Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Каждый вечер в прямом эфире Влада Седан рассказывает главные новости о сборной, а также общается с футболистами команды.
21 марта сборная Украины в Зенице в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины.
Затем сине-желтые 26 марта проведут матч во Вроцлаве против Израиля или Исландии (либо финал плей-офф, либо товарищеский поединок).
К этим поединкам команда Сергея Реброва готовится в тренировочном лагере в испанской Марбелье.
Стрим из лагеря сборной Украины. Мудрик и Судаков в прямом эфире. LIVE
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