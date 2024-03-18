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Чемпионат Европы
18 марта 2024, 21:40 | Обновлено 18 марта 2024, 21:41
791
0

Стрим из лагеря сборной Украины. Мудрик и Судаков в прямом эфире. LIVE

Начало эфира Влады Седан запланировано на 18 марта 21:45

18 марта 2024, 21:40 | Обновлено 18 марта 2024, 21:41
791
0
Стрим из лагеря сборной Украины. Мудрик и Судаков в прямом эфире. LIVE
УАФ. Михаил Мудрик

Вечером 18 марта пройдет традиционная трансляция из лагеря сборной Украины по футболу.

Начало стрима с Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Каждый вечер в прямом эфире Влада Седан рассказывает главные новости о сборной, а также общается с футболистами команды.

21 марта сборная Украины в Зенице в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины.

Затем сине-желтые 26 марта проведут матч во Вроцлаве против Израиля или Исландии (либо финал плей-офф, либо товарищеский поединок).

К этим поединкам команда Сергея Реброва готовится в тренировочном лагере в испанской Марбелье.

Стрим из лагеря сборной Украины. Мудрик и Судаков в прямом эфире. LIVE

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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