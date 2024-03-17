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Чемпионат Европы
17 марта 2024, 20:20 | Обновлено 17 марта 2024, 20:26
885
0

Стрим из лагеря сборной Украины. Шапаренко и Бущан в прямом эфире. LIVE

Навчало эфира Влады Седан запланировано на 17 марта 20:00

17 марта 2024, 20:20 | Обновлено 17 марта 2024, 20:26
885
0
Стрим из лагеря сборной Украины. Шапаренко и Бущан в прямом эфире. LIVE
УАФ. Николай Шапаренко

21 марта сборная Украины в Зенице в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины.

Затем сине-желтые 26 марта проведут матч во Вроцлаве против Израиля или Исландии (либо финал плей-офф, либо товарищеский поединок).

К этим поединкам команда Сергея Реброва готовится в тренировочном лагере в испанской Марбелье.

Каждый вечер в прямом эфире Влада Седан рассказывает главные новости о сборной, а также общается с футболистами команды.

Начало стрима с Николаем Шапаренко и Георгием Бущаном запланировано на 17 марта 20:00 по киевскому времени.

Стрим из лагеря сборной Украины. Шапаренко и Бущан в прямом эфире. LIVE

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Источник Sport.ua
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