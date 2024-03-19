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Australian Open
19 марта 2024, 16:32 |
91
0

ВИДЕО. Запись полного матча 3-го раунда Aus Open 2024 Ястремская – Наварро

Продолжаем вспоминать успешный турнир для украинки

19 марта 2024, 16:32 |
91
0
ВИДЕО. Запись полного матча 3-го раунда Aus Open 2024 Ястремская – Наварро
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

На Открытом чемпионате Австралии 2024 украинская теннисистка Даяна Ястремская дошла до 1/2 финала, изначально стартовав в квалификации.

В третьем раунде украинка в трех сетах выиграла у американки Эммы Наварро – 6:2, 2:6, 6:1.

Официальный YouTube-канал турнира спустя два месяца опубликовал запись полного поединка.

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видео Даяна Ястремская Australian Open 2024 Эмма Наварро
Источник Sport.ua
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