ВИДЕО. Запись полного матча 3-го раунда Aus Open 2024 Ястремская – Наварро

На Открытом чемпионате Австралии 2024 украинская теннисистка Даяна Ястремская дошла до 1/2 финала, изначально стартовав в квалификации.

В третьем раунде украинка в трех сетах выиграла у американки Эммы Наварро – 6:2, 2:6, 6:1.

Официальный YouTube-канал турнира спустя два месяца опубликовал запись полного поединка.