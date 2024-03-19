Australian Open19 марта 2024, 16:32 |
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ВИДЕО. Запись полного матча 3-го раунда Aus Open 2024 Ястремская – Наварро
Продолжаем вспоминать успешный турнир для украинки
19 марта 2024, 16:32 |
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На Открытом чемпионате Австралии 2024 украинская теннисистка Даяна Ястремская дошла до 1/2 финала, изначально стартовав в квалификации.
В третьем раунде украинка в трех сетах выиграла у американки Эммы Наварро – 6:2, 2:6, 6:1.
Официальный YouTube-канал турнира спустя два месяца опубликовал запись полного поединка.
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