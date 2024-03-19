Юношеская сборная Украины U-19 примет участие с 20 по 26 марта в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.

Чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, сине-желтым необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Хозяин мини-турнира – Северная Македония, поединки квартета пройдут в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

Новым тренером сборной Украины U-19 недавно был назначен Дмитрий Михайленко.

Своими мыслями по поводу будущих противостояний поделился защитник юношеской сборной Украины Даниил Кревсун:

«Очень рад впервые приехать в сборную – для меня это что-то новое. Буду делать все от меня зависящее для команды. Немножко было тяжеловато, но это первая тренировка.

Я считаю, что у нас хорошо подобранная команда, мы можем добиваться наибольших высот. Все соперники сильны, мы будем настраиваться на каждого все равно. У нас одно стремление – победить в этой группе».