МИХАВКО: «Мы приехали, чтобы достичь цели – победить и выйти на Евро U-19»

Юношеская сборная Украины U-19 примет участие с 20 по 26 марта в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.

Чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, сине-желтым необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Хозяин мини-турнира – Северная Македония, поединки квартета пройдут в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

Новым тренером сборной Украины U-19 недавно был назначен Дмитрий Михайленко.

Своими мыслями по поводу будущих противостояний поделился защитник юношеской сборной Украины Тарас Михавко:

«Дорога была тяжелой. После приезда была втягивающая тренировка, познакомились с ребятами, кто кого не знал. Готовимся к игре с Северной Македонией. Проблем быть не должно, я думаю, ребята все готовы, знают, для чего мы приехали сюда, рады друг друга видеть. Готовимся вместе к поединку.

Мы приехали, чтобы добиться одной цели – победить и выйти на Евро U-19. Поэтому готовимся и работаем. Впереди – три тяжелых матча, потому что соперники также настроены только на победу. Думаю, будет непросто».