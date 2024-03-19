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  4. Йожеф САБО: «Милевский – пьяница. Его нельзя ставить в пример детям»
Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 16:01 |
1964
2

Йожеф САБО: «Милевский – пьяница. Его нельзя ставить в пример детям»

Экс-тренер «Динамо» жестко отозвался о бывшем игроке киевского клуба

19 марта 2024, 16:01 |
1964
2
Йожеф САБО: «Милевский – пьяница. Его нельзя ставить в пример детям»
Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказался об экс-игроке киевского клуба Артеме Милевском.

«Вот сейчас о Милевском каждый день пишут. Он же пьяница! Зачем о нем столько писать? Такого человека нельзя ставить в пример детям. Да, Артем был хорошим футболистом, но пошел другим путем. Вылечился от алкоголизма – молодец! Но не стоит о нем писать постоянно, есть более достойные люди, которые заслуживают внимания», – отметил Сабо.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

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Артем Милевский Йожеф Сабо Динамо Киев
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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umnuy2
да сейчас для молодёжи примеры судя из соцситей вообще Миля ангел.
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+1
Alex T
Ему какое дело пенсу до алкаша то?) зай делает шо хочет, карьеру просрал таки а итогу, зато весело было 
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-2
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