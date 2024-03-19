Йожеф САБО: «Милевский – пьяница. Его нельзя ставить в пример детям»
Экс-тренер «Динамо» жестко отозвался о бывшем игроке киевского клуба
Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказался об экс-игроке киевского клуба Артеме Милевском.
«Вот сейчас о Милевском каждый день пишут. Он же пьяница! Зачем о нем столько писать? Такого человека нельзя ставить в пример детям. Да, Артем был хорошим футболистом, но пошел другим путем. Вылечился от алкоголизма – молодец! Но не стоит о нем писать постоянно, есть более достойные люди, которые заслуживают внимания», – отметил Сабо.
Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.
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