МЕЛЬГОСА: «В игре с Марокко проверим как можно больше исполнителей»

Молодежная сборная Украины U-21 проведет свои следующие поединки – товарищеский матч с Марокко U-23 (22 марта) и официальный в квалификации Евро-2025 U-21 против Азербайджана U-21 (26 марта).

В преддверии этих матчей на вопросы УАФ ответил главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса.

– Беспокоят ли вас кадровые вопросы? Кого не удалось вызвать по разным причинам? Все ли здоровы?

– Мы сформировали финальную заявку после того, как наступило понимание, кто из игроков поедет в национальную сборную. Также мы учитывали, кто из потенциальных кандидатов травмирован. Надеюсь, что все вошедшие в финальную заявку будут здоровы.

– Какие выводы вы сделали после вашего прошлогоднего матча с Азербайджаном?

– Это была сложная игра. Мы пробовали, но не без труда нашли способ, как доставить азербайджанцам самые большие проблемы. Мы знали, что они будут защищаться и что нам нужно быть готовыми к контратакам. Мой вывод – нам нужно улучшить свою игру, чтобы провести качественный матч против Азербайджана и продолжить нашу положительную серию.

– На поединке Азербайджан – Англия будет кто-нибудь из представителей тренерского штаба?

– Всю неделю мы будем вместе работать в Анталье, проведем товарищескую игру против Марокко U-23. Конечно, посмотрим и матч Азербайджана против Англии, но не вживую, а по видео.

– Какой информацией владеете о марокканцах?

– Наиболее важно то, что они сменили главного тренера. Мы знаем о качествах, свойственных этой сборной, в ее составе креативные игроки, способные действовать друг в друга. Посмотрим. Но однозначно, это будет хороший тест для нас. Как я всегда говорю, нам нужно быть приближенными к лучшим версиям самих себя, чтобы удачно себя проявить против таких команд.

– В поединке с Марокко вы попробуете поэкспериментировать с составом или сделаете ставку на основных игроков?

– Этот матч важен, в частности, потому что у нас хороший соперник. И игроки должны проявить себя. Мы хотим предоставить им такую возможность. Хотелось бы проверить как можно больше исполнителей на поле в этом поединке.