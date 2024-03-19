Два основных игрока покинули запорожский Металлург
Владимир Белоцерковец и Богдан Могильный долгое время защищали цвета клуба
Два игрока запорожского «Металлурга» покинули клуб.
Это левый защитник Владимир Белоцерковец и левый вингер Богдан Могильный.
Белоцерковец был в команде с лета 2022 года, за это время сыграл 50 матчей, забил 1 гол и сделал 9 ассистов.
Могильный выступал за «Металлург» с лета 2019 года. В йога активе 77 матчей, 13 голов и 6 результативных передач.
«Металлург» лидирует в группе «Выбывание» Первой лиги.
Ранее запорожский клуб объявил о том, что Антон Гай стал исполняющим обязанности главного тренера.
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