Два основных игрока покинули запорожский Металлург

Два игрока запорожского «Металлурга» покинули клуб.

Это левый защитник Владимир Белоцерковец и левый вингер Богдан Могильный.

Белоцерковец был в команде с лета 2022 года, за это время сыграл 50 матчей, забил 1 гол и сделал 9 ассистов.

Могильный выступал за «Металлург» с лета 2019 года. В йога активе 77 матчей, 13 голов и 6 результативных передач.

«Металлург» лидирует в группе «Выбывание» Первой лиги.

Ранее запорожский клуб объявил о том, что Антон Гай стал исполняющим обязанности главного тренера.