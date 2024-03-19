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Украина. Первая лига
19 марта 2024, 14:40 | Обновлено 19 марта 2024, 14:41
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1

Два основных игрока покинули запорожский Металлург

Владимир Белоцерковец и Богдан Могильный долгое время защищали цвета клуба

19 марта 2024, 14:40 | Обновлено 19 марта 2024, 14:41
401
1
Два основных игрока покинули запорожский Металлург
ФК Металлург. Владимир Белоцерковец и Богдан Могильный

Два игрока запорожского «Металлурга» покинули клуб.

Это левый защитник Владимир Белоцерковец и левый вингер Богдан Могильный.

Белоцерковец был в команде с лета 2022 года, за это время сыграл 50 матчей, забил 1 гол и сделал 9 ассистов.

Могильный выступал за «Металлург» с лета 2019 года. В йога активе 77 матчей, 13 голов и 6 результативных передач.

«Металлург» лидирует в группе «Выбывание» Первой лиги.

Ранее запорожский клуб объявил о том, что Антон Гай стал исполняющим обязанности главного тренера.

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UN
Пора опять расформировывать.   Все разбежались из-под третьей линии обороны.
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