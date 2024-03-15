ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги назначил наставником брата скандального игрока
Антон Гай – исполняющий обязанности главного тренера ФК «Металлург» Запорожье
15 марта футбольный клуб «Металлург» Запорожье официально объявил о том, что Антон Гай стал исполняющим обязанности главного тренера.
Антон Гай – младший брат скандального Алексея Гая, который «прославился» отказом надевать футболку с надписью «Слава украинской армии» в 2014 году перед матчем УПЛ.
Антон за свою карьеру выступал за «Металлург», «Ильичевец», «Феникс-Ильичевец», «Днепр» Могилев, «Шахтер» Должанск и «Таврию-Скиф». Также вызывался в расположения юношеских сборных Украины U-17 и U-19.
В тренерском штабе «Металлурга» Антон Гай работает с 2021 года.
«Металлург» в первом круге Первой лиги занял 6-е место и весной будет бороться за сохранение места в чемпионате.
Ранее Sport.ua сообщал, что Владимир Микитин, который возглавлял «Металлург» с 2020 года, написал заявление на отпуск.
Антон Гай – виконуючий обов'язки головного тренера "Металурга"— МФК Металург Запоріжжя (@MFCMetalurg) March 15, 2024
До найближчих матчів команду готуватиме Антон Анатолійович Гай, який до цього працював у тренерському штабі "Металурга".https://t.co/EcunJsdEdC pic.twitter.com/dnv2FgFFWG
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