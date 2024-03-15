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Украина. Первая лига
15 марта 2024, 22:52 | Обновлено 15 марта 2024, 23:12
949
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги назначил наставником брата скандального игрока

Антон Гай – исполняющий обязанности главного тренера ФК «Металлург» Запорожье

15 марта 2024, 22:52 | Обновлено 15 марта 2024, 23:12
949
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги назначил наставником брата скандального игрока
ФК Металлург Запорожье. Антон Гай

15 марта футбольный клуб «Металлург» Запорожье официально объявил о том, что Антон Гай стал исполняющим обязанности главного тренера.

Антон Гай – младший брат скандального Алексея Гая, который «прославился» отказом надевать футболку с надписью «Слава украинской армии» в 2014 году перед матчем УПЛ.

Антон за свою карьеру выступал за «Металлург», «Ильичевец», «Феникс-Ильичевец», «Днепр» Могилев, «Шахтер» Должанск и «Таврию-Скиф». Также вызывался в расположения юношеских сборных Украины U-17 и U-19.

В тренерском штабе «Металлурга» Антон Гай работает с 2021 года.

«Металлург» в первом круге Первой лиги занял 6-е место и весной будет бороться за сохранение места в чемпионате.

Ранее Sport.ua сообщал, что Владимир Микитин, который возглавлял «Металлург» с 2020 года, написал заявление на отпуск.

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Алексей Гай назначение тренера Металлург Запорожье
Источник ФК Металлург Запорожье
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