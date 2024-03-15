Металлург: Микитин написал заявление, есть кандидат на его место
1Владимир Никитин ушел в отпуск
Как стало известно Sport.ua, Владимир Микитин не будет возглавлять перволиговый «Металлург».
По информации нашего источника, сегодня после спарринга «Металлурга» с воспитанниками клубной спортшколы, он написал заявление на отпуск. Это же сделал его помощник – Сергей Руденко.
Владимир Микитин был главным тренером «металлургов» с 2020 года.
Руководство ФК определится с его преемником до 18 марта. Один из кандидатов – известный в прошлом футболист и тренер Илья Близнюк.
В стартовом туре группы «Выбывание» запорожская команда, которая лидирует с 25 очками, будет принимать 23 марта аутсайдера – «Хуст».
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