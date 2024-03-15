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  4. Металлург: Микитин написал заявление, есть кандидат на его место
Украина. Первая лига
15 марта 2024, 17:13 |
130
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Металлург: Микитин написал заявление, есть кандидат на его место

1Владимир Никитин ушел в отпуск

15 марта 2024, 17:13 |
130
0
Металлург: Микитин написал заявление, есть кандидат на его место
ФК Металлург. Владимир Микитин

Как стало известно Sport.ua, Владимир Микитин не будет возглавлять перволиговый «Металлург».

По информации нашего источника, сегодня после спарринга «Металлурга» с воспитанниками клубной спортшколы, он написал заявление на отпуск. Это же сделал его помощник – Сергей Руденко.

Владимир Микитин был главным тренером «металлургов» с 2020 года.

Руководство ФК определится с его преемником до 18 марта. Один из кандидатов – известный в прошлом футболист и тренер Илья Близнюк.

В стартовом туре группы «Выбывание» запорожская команда, которая лидирует с 25 очками, будет принимать 23 марта аутсайдера – «Хуст».

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Владимир Микитин Металлург Запорожье отпуск Первая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу Илья Близнюк
Источник Sport.ua
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