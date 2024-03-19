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  4. Возвращения Индзаги не будет. Салернитана назначила нового тренера
Италия
19 марта 2024, 14:19 |
123
0

Возвращения Индзаги не будет. Салернитана назначила нового тренера

С командой будет работать Стефано Колантуоно

19 марта 2024, 14:19 |
123
0
Возвращения Индзаги не будет. Салернитана назначила нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Колантуоно

«Салернитана» официально объявила об увольнении с поста главного тренера Фабио Ливерани и назвала имя нового тренера, который станет для команды уже четвертым по ходу нынешнего сезона.

В итальянских СМИ ходили слухи о том, что в «Салернитану» вернется предыдущий тренер, Филиппо Индзаги. Однако в итоге клуб принял решение назначить Стефано Колантуоно.

Для 61-летнего итальянца это также не первое появление на посту главного тренера «Салернитаны». Он работал с командой в 2017 – 2018 и 2021 – 2022 годах. С другими командами после 2017 года он не работал.

«Салернитана» идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице Серии А. Отставание от 19-й команды чемпионата, «Сассуоло», составляет 9 очков за 9 туров до финиша сезона.

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Источник ФК Салернитана
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