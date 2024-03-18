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  4. Салернитана уволила третьего главного тренера по ходу сезона
Италия
18 марта 2024, 18:55 |
256
0

Салернитана уволила третьего главного тренера по ходу сезона

Под руководством специалиста команда успела провести всего пять матчей

18 марта 2024, 18:55 |
256
0
Салернитана уволила третьего главного тренера по ходу сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Ливерани

Фабио Ливерани отправлен в отставку с должности главного тренера «Салернитаны», сообщают итальянские СМИ со ссылкой на пресс-службу клуба.

47-летний Ливерани возглавлял «Салернитану» с 11 февраля. Под его руководством команда из Салерно успела провести всего пять матчей, в которых добыла лишь одну ничью и потерпела четыре поражения.

Это третье увольнение в клубе по ходу сезона — ранее команду покинули Филиппо Индзаги и Пауло Соуза. В текущем сезоне «Салернитана» одержала лишь две победы в Серии А. С 14 очками клуб идет на последнем, 20-м, месте в чемпионате.

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Источник Foot Italia
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