Салернитана уволила третьего главного тренера по ходу сезона
Под руководством специалиста команда успела провести всего пять матчей
Фабио Ливерани отправлен в отставку с должности главного тренера «Салернитаны», сообщают итальянские СМИ со ссылкой на пресс-службу клуба.
47-летний Ливерани возглавлял «Салернитану» с 11 февраля. Под его руководством команда из Салерно успела провести всего пять матчей, в которых добыла лишь одну ничью и потерпела четыре поражения.
Это третье увольнение в клубе по ходу сезона — ранее команду покинули Филиппо Индзаги и Пауло Соуза. В текущем сезоне «Салернитана» одержала лишь две победы в Серии А. С 14 очками клуб идет на последнем, 20-м, месте в чемпионате.
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