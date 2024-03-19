В Айнтрахте сделали пожизненным членом клуба легендарного тренера МЮ

Немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта объявил о присвоении пожизненного статуса члена клуба бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.

«Орлы» уведомило о схожести взглядов клуба и Фергюсона, отчего и было принято такое решение.

«Сэр Алекс Фергюсон становится пожизненным членом франкфуртского «Айнтрахта». Точек соприкосновения много – и это послужило поводом для личной беседы с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед», - сказано в релизе «Айнтрахта».

Ныне 82-летний Алекс Фергюсон с 1986 по 2013 год возглавлял «Манчестер Юнайтед». До сегодня он остается самым титулованным тренером в истории мирового футбола.

Ранее Алекс Фергюсон заявил, что лондонский «Тоттенхэм» никогда не выиграет АПЛ.