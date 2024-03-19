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Германия
19 марта 2024, 13:56 | Обновлено 19 марта 2024, 14:05
256
0

В Айнтрахте сделали пожизненным членом клуба легендарного тренера МЮ

Алекс Фергюсон удостоен неожиданного знака внимания

19 марта 2024, 13:56 | Обновлено 19 марта 2024, 14:05
256
0
В Айнтрахте сделали пожизненным членом клуба легендарного тренера МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта объявил о присвоении пожизненного статуса члена клуба бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.

«Орлы» уведомило о схожести взглядов клуба и Фергюсона, отчего и было принято такое решение.

«Сэр Алекс Фергюсон становится пожизненным членом франкфуртского «Айнтрахта». Точек соприкосновения много – и это послужило поводом для личной беседы с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед», - сказано в релизе «Айнтрахта».

Ныне 82-летний Алекс Фергюсон с 1986 по 2013 год возглавлял «Манчестер Юнайтед». До сегодня он остается самым титулованным тренером в истории мирового футбола.

Ранее Алекс Фергюсон заявил, что лондонский «Тоттенхэм» никогда не выиграет АПЛ.

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Алекс Фергюсон Айнтрахт Франкфурт Бундеслига
Источник ФК Айнтрахт
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