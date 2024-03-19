Названы лучшие игрок и тренер 21-го тура Украинской Премьер-лиги

Пресс-служба Украинской Премьер-лиги официально объявила лучшего игрока и лучшего тренера 21-го тура.

Поединки 21-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 12 до 17 марта.

Лучшим игроком тура стал Илья Квасница (Рух), который забил гол и сделал голевую передачу в матче против харьковского Металлиста 1925 (4:1).

Претендентами на лучшего игрока 21-го тура УПЛ также были Кирилл Ковалец (Александрия), Руслан Черненко (Оболонь), Джихад Бизимана (Кривбасс).

Лучшим тренером тура назван Олег Шандрук (Верес), который привел ровенскую команду к победе над Черноморцем (1:0).



Претендентами на лучшего тренера 21-го тура УПЛ также были Руслан Ротань (Александрия), Валерий Иващенко (Оболонь), Виталий Пономарев (Рух).

На официальных ресурсах УПЛ Квасница набрала 32% голосов в Instagram и 58,3% в Google Form. Шандрук получил 25% голосов болельщиков в Instagram и 57,7% в Google Form.