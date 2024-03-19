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Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 13:47 | Обновлено 19 марта 2024, 14:30
262
0

Названы лучшие игрок и тренер 21-го тура Украинской Премьер-лиги

Хавбек Илья Квасница из Руха и коуч Олег Шандрук из Вереса признаны лучшими

19 марта 2024, 13:47 | Обновлено 19 марта 2024, 14:30
262
0
Названы лучшие игрок и тренер 21-го тура Украинской Премьер-лиги
УПЛ. Илья Квасница и Олег Шандрук

Пресс-служба Украинской Премьер-лиги официально объявила лучшего игрока и лучшего тренера 21-го тура.

Поединки 21-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 12 до 17 марта.

Лучшим игроком тура стал Илья Квасница (Рух), который забил гол и сделал голевую передачу в матче против харьковского Металлиста 1925 (4:1).

Претендентами на лучшего игрока 21-го тура УПЛ также были Кирилл Ковалец (Александрия), Руслан Черненко (Оболонь), Джихад Бизимана (Кривбасс).

Лучшим тренером тура назван Олег Шандрук (Верес), который привел ровенскую команду к победе над Черноморцем (1:0).

Претендентами на лучшего тренера 21-го тура УПЛ также были Руслан Ротань (Александрия), Валерий Иващенко (Оболонь), Виталий Пономарев (Рух).

На официальных ресурсах УПЛ Квасница набрала 32% голосов в Instagram и 58,3% в Google Form. Шандрук получил 25% голосов болельщиков в Instagram и 57,7% в Google Form.

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Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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