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Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 12:59 | Обновлено 18 марта 2024, 13:31
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Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 21-го тура УПЛ

Поединки 21-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 12 до 17 марта

18 марта 2024, 12:59 | Обновлено 18 марта 2024, 13:31
190
0
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 21-го тура УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 21-го тура.

Поединки 21-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 12 до 17 марта.

Претенденты на лучшего игрока 21-го тура УПЛ

  • Кирилл Ковалец (Александрия)
  • Руслан Черненко (Оболонь)
  • Джихад Бизимана (Кривбасс)
  • Илья Квасница (Рух)

Претенденты на лучшего тренера 21-го тура УПЛ

  • Руслан Ротань (Александрия)
  • Валерий Иващенко (Оболонь)
  • Олег Шандрук (Верес)
  • Виталий Пономарев (Рух)

Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 19 марта 09:00.

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Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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