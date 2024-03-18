Украина. Премьер лига18 марта 2024, 12:59 | Обновлено 18 марта 2024, 13:31
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Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 21-го тура УПЛ
Поединки 21-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 12 до 17 марта
18 марта 2024, 12:59 | Обновлено 18 марта 2024, 13:31
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Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 21-го тура.
Поединки 21-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись с 12 до 17 марта.
Претенденты на лучшего игрока 21-го тура УПЛ
- Кирилл Ковалец (Александрия)
- Руслан Черненко (Оболонь)
- Джихад Бизимана (Кривбасс)
- Илья Квасница (Рух)
Претенденты на лучшего тренера 21-го тура УПЛ
- Руслан Ротань (Александрия)
- Валерий Иващенко (Оболонь)
- Олег Шандрук (Верес)
- Виталий Пономарев (Рух)
Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 19 марта 09:00.
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