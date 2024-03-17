Турнирная таблица УПЛ. Как изменилась ситуация перед паузой на игры сборных
«Шахтер» лидирует, «Кривбасс» идет на 2-м месте, обе команды имеют по 43 очка
В уик-энд состоялись 5 матчей УПЛ, которыми завершился 21-й тур Украинской Премьер-лиги.
«Шахтер» лидирует в УПЛ (43 очка и две игры в запасе), «Кривбасс» догнал горняков по очкам и идет на втором месте (43) после победы над «Колосом» (1:0).
«Днепр-1» с 39 очками находится на 3-й позиции. Киевское «Динамо» занимает 4-ю строчку (38 очков и три матча в резерве).
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Оболонь» (18), «Верес», «Металлист 1925» (по 16) и «Минай» (10).
В чемпионате Украины началась двухнедельная пауза, связанная с матчам сборных команд.
УПЛ. 21-й тур
- 15.03. 18:00. Александрия – Ворскла – 1:0
- 16.03. 13:00. Металлист 1925 – Рух – 1:4
- 16.03. 15:30. Оболонь – Полесье – 1:0
- 16.03. 18:00. Кривбасс – Колос – 1:0
- 17.03. 13:00. Черноморец – Верес – 0:1
Турнирная таблица
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