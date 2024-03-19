Сергей РЕБРОВ: «У Боснии и Герцеговины все играют за границей»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил подготовку команды к матчу полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (21 марта, 21:45):

«Цель одна - подготовиться к важным встречам. Мы пригласили игроков молодежной сборной, чтобы было более-менее достаточно игроков, чтобы подготовиться, потому что вы видели - некоторые игроки подъезжают сегодня. Поэтому я считаю, что сбор прошел очень хорошо, мы подготовились и посмотрим, как будем готовы к официальной игре.

То, что сборная собралась на несколько дней раньше – это даже больше для того, чтобы напомнить игрокам, что мы должны делать, потому что в Боснии и Герцеговине только один игрок из национального чемпионата. У них все играют за рубежом, поэтому они не имели возможности собраться раньше, и я благодарен клубам, которые пошли нам на встречу и сыграли раньше – «Динамо», «Шахтеру» и «Днепру-1». Они дали нам возможность подготовиться более плотно к этой встрече, и я считаю, что сбор прошел очень хорошо и я уверен, что мы готовы».

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