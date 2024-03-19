ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Ла Лиги уволил главного тренера

«Гранада» объявила об увольнении Александера Медины с поста главного тренера команды.

45-летний специалист возглавил клуб в конце ноября прошлого года. При нем «Гранада» потерпела 12 поражений в 17 матчах, одержав лишь одну победу.

Клуб уже нашел замену уволенному наставнику. Им стал 55-летний Хосе Рамон Сандоваль, который уже возглавлял «Гранаду» в 2015-2016 годах.

Добавим, что клуб идет на предпоследнем месте в таблице Ла Лиги с 14 очками после 28 туров. Идущая за пределами зоны вылета «Сельта» имеет в активе 27 очков.