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Испания
19 марта 2024, 13:20 | Обновлено 19 марта 2024, 13:21
444
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Ла Лиги уволил главного тренера

Александер Медина возглавлял «Гранаду» с конца ноября

19 марта 2024, 13:20 | Обновлено 19 марта 2024, 13:21
444
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Ла Лиги уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Медина

«Гранада» объявила об увольнении Александера Медины с поста главного тренера команды.

45-летний специалист возглавил клуб в конце ноября прошлого года. При нем «Гранада» потерпела 12 поражений в 17 матчах, одержав лишь одну победу.

Клуб уже нашел замену уволенному наставнику. Им стал 55-летний Хосе Рамон Сандоваль, который уже возглавлял «Гранаду» в 2015-2016 годах.

Добавим, что клуб идет на предпоследнем месте в таблице Ла Лиги с 14 очками после 28 туров. Идущая за пределами зоны вылета «Сельта» имеет в активе 27 очков.

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Гранада отставка Ла Лига
Источник ФК Гранада
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