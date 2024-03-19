Жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 20 марта в 21:00 церемонию жеребьевки в Париже
Жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024 пройдет 20 марта в 21:00, в Париже, в столице Франции, в Le Pulse Building.
Сборная Украины U-23 попала в 4-ю корзину посева для жеребьевки. Команда Руслана Ротаня отобралась на Олимпиаду по итогам Евро-2023 U-21, где дошла до полуфинала.
В Париже будут играть 16 команд, среди них 4 европейские сборные: Франция, Испания, Украина и Израиль.
Известны 12 из 16 команд-участниц турнира. Еще 3 сборные определятся в Кубке Азии U-23, а последняя путевка достанется победителю межконтинентального плей-офф между 4-ми командами Азии и Африки (от черного континента в плей-офф будет играть команда Гвинеи).
Формируя корзины посева, в ФИФА учитывали результаты сборных на 5 последних олимпийских турнирах, где Украина ни разу не участвовала.
В групповом раунде Украина не встретится со сборными Доминиканской Республики, Израиля и победителем межконтинентального плей-офф, которые также включены в 4-ю корзину.
Сборная Украины U-23, готовясь к Олимпиаде, проведет 25 марта спарринг против команды Японии.
Футбольный турнир Олимпиады-2024
Мужчины. Корзины посева
- Корзина 1: Франция, Азия 1, Азия 2, Аргентина
- Корзина 2: Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко
- Корзина 3: США, Египет, Азия 3, Мали
- Корзина 4: Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель плей-офф
Женщины. Корзины посева
- Корзина 1: Франция, Испания, США
- Корзина 2: Германия, Япония, Канада
- Корзина 3: Бразилия, Австралия, Колумбия
- Корзина 4: Новая Зеландия, Африка 1, Африка 2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Клименков работал в «Авангарде» из Краматорска, а теперь – в «Екатеринодаре-65»
21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024