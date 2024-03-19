Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024. Смотреть онлайн LIVE
Молодежные турниры
19 марта 2024, 12:59 | Обновлено 19 марта 2024, 13:43
1205
0

Жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 20 марта в 21:00 церемонию жеребьевки в Париже

19 марта 2024, 12:59 | Обновлено 19 марта 2024, 13:43
1205
0
Жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024. Смотреть онлайн LIVE
ФИФА

Жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024 пройдет 20 марта в 21:00, в Париже, в столице Франции, в Le Pulse Building.

Сборная Украины U-23 попала в 4-ю корзину посева для жеребьевки. Команда Руслана Ротаня отобралась на Олимпиаду по итогам Евро-2023 U-21, где дошла до полуфинала.

В Париже будут играть 16 команд, среди них 4 европейские сборные: Франция, Испания, Украина и Израиль.

Известны 12 из 16 команд-участниц турнира. Еще 3 сборные определятся в Кубке Азии U-23, а последняя путевка достанется победителю межконтинентального плей-офф между 4-ми командами Азии и Африки (от черного континента в плей-офф будет играть команда Гвинеи).

Формируя корзины посева, в ФИФА учитывали результаты сборных на 5 последних олимпийских турнирах, где Украина ни разу не участвовала.

В групповом раунде Украина не встретится со сборными Доминиканской Республики, Израиля и победителем межконтинентального плей-офф, которые также включены в 4-ю корзину.

Сборная Украины U-23, готовясь к Олимпиаде, проведет 25 марта спарринг против команды Японии.

Футбольный турнир Олимпиады-2024

Мужчины. Корзины посева

  • Корзина 1: Франция, Азия 1, Азия 2, Аргентина
  • Корзина 2: Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко
  • Корзина 3: США, Египет, Азия 3, Мали
  • Корзина 4: Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель плей-офф

Женщины. Корзины посева

  • Корзина 1: Франция, Испания, США
  • Корзина 2: Германия, Япония, Канада
  • Корзина 3: Бразилия, Австралия, Колумбия
  • Корзина 4: Новая Зеландия, Африка 1, Африка 2

По теме:
Италия, Германия и Англия. Гонка за дополнительные путевки в Лигу чемпионов
СУДАКОВ: «Если Шахтер не станет чемпионом, то не отпустит на Олимпиаду»
Михаил МУДРИК: «Хотелось бы, чтобы Челси отпустил на Олимпиаду»
футбол на Олимпиаде жеребьевка Руслан Ротань выбор редакции Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский футбольный тренер трудоустроился в россии
Футбол | 19 марта 2024, 12:21 2
Украинский футбольный тренер трудоустроился в россии
Украинский футбольный тренер трудоустроился в россии

Артем Клименков работал в «Авангарде» из Краматорска, а теперь – в «Екатеринодаре-65»

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 19 марта 2024, 00:31 7
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

Премия, из-за которой игроки Зари начали бойкот, не прописана в контрактах
Футбол | 19.03.2024, 06:48
Премия, из-за которой игроки Зари начали бойкот, не прописана в контрактах
Премия, из-за которой игроки Зари начали бойкот, не прописана в контрактах
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
Футбол | 18.03.2024, 15:43
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него
Футбол | 18.03.2024, 16:13
Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него
Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
18.03.2024, 07:14 3
Футбол
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
17.03.2024, 15:12 9
Футбол
ПАЛКИН: «Вернуться в Донецк? Ждем черного лебедя, который изменит историю»
ПАЛКИН: «Вернуться в Донецк? Ждем черного лебедя, который изменит историю»
17.03.2024, 10:16 40
Футбол
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
18.03.2024, 00:07 3
Хоккей
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
17.03.2024, 22:01 5
Футбол
Почеттино ответил фанам на их свист после замены Мудрика
Почеттино ответил фанам на их свист после замены Мудрика
17.03.2024, 17:42 1
Футбол
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
17.03.2024, 21:21 6
Теннис
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
17.03.2024, 14:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем