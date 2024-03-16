Украина попала в 4-ю корзину посева для футбольного турнира Олимпиады 2024

Сборная Украины попала в четвертую корзину посева для футбольного турнира Олимпиады-2024 в Париже. Жеребьевка турнира пройдет в столице Франции, в Le Pulse Building, 20 марта.

Команда Руслана Ротаня отобралась на Олимпиаду по итогам Евро-2023 U-21, где вышла в полуфинал.

В Париже будут играть 16 команд, среди них 4 европейские сборные: Франция, Испания, Украина и Израиль.

Уже известны 12 из 16 команд-участниц турнира. Еще 3 сборные определятся в Кубке Азии U-23, а последняя путевка достанется победителю межконтинентального плей-офф между 4-ми командами Азии и Африки (от черного континента в плей-офф будет играть команда Гвинеи).

Формируя корзины посева, в ФИФА учитывали результаты сборных на 5 последних олимпийских турнирах, где Украина ни разу не участвовала.

В групповом раунде Украина не встретится со сборными Доминиканской Республики, Израиля и победителем межконтинентального плей-офф, которые также включены в 4-ю корзину.



Сборная Украины U-23, готовясь к Олимпиаде, проведет 25 марта спарринг против команды Японии.

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Футбольный турнир Олимпиады-2024

Мужчины. Корзины посева

Корзина 1: Франция, Азия 1, Азия 2, Аргентина

Корзина 2: Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко

Корзина 3: США, Египет, Азия 3, Мали

Корзина 4: Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель плей-офф

Женщины. Корзины посева