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Сборная УКРАИНЫ
16 марта 2024, 15:40 | Обновлено 16 марта 2024, 16:14
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0

Украина попала в 4-ю корзину посева для футбольного турнира Олимпиады 2024

Жеребьевка футбольного турнира Олимпиады пройдет 20 марта в Париже

16 марта 2024, 15:40 | Обновлено 16 марта 2024, 16:14
1150
0
Украина попала в 4-ю корзину посева для футбольного турнира Олимпиады 2024
ФИФА

Сборная Украины попала в четвертую корзину посева для футбольного турнира Олимпиады-2024 в Париже. Жеребьевка турнира пройдет в столице Франции, в Le Pulse Building, 20 марта.

Команда Руслана Ротаня отобралась на Олимпиаду по итогам Евро-2023 U-21, где вышла в полуфинал.

В Париже будут играть 16 команд, среди них 4 европейские сборные: Франция, Испания, Украина и Израиль.

Уже известны 12 из 16 команд-участниц турнира. Еще 3 сборные определятся в Кубке Азии U-23, а последняя путевка достанется победителю межконтинентального плей-офф между 4-ми командами Азии и Африки (от черного континента в плей-офф будет играть команда Гвинеи).

Формируя корзины посева, в ФИФА учитывали результаты сборных на 5 последних олимпийских турнирах, где Украина ни разу не участвовала.

В групповом раунде Украина не встретится со сборными Доминиканской Республики, Израиля и победителем межконтинентального плей-офф, которые также включены в 4-ю корзину.

Сборная Украины U-23, готовясь к Олимпиаде, проведет 25 марта спарринг против команды Японии.

Футбольный турнир Олимпиады-2024

Мужчины. Корзины посева

  • Корзина 1: Франция, Азия 1, Азия 2, Аргентина
  • Корзина 2: Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко
  • Корзина 3: США, Египет, Азия 3, Мали
  • Корзина 4: Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель плей-офф

Женщины. Корзины посева

  • Корзина 1: Франция, Испания, США
  • Корзина 2: Германия, Япония, Канада
  • Корзина 3: Бразилия, Австралия, Колумбия
  • Корзина 4: Новая Зеландия, Африка 1, Африка 2

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Источник ФИФА
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