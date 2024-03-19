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Саудовская Аравия
19 марта 2024, 12:38 | Обновлено 19 марта 2024, 13:02
834
1

Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру

Португалец хочет вернуться в родной «Спортинг»

19 марта 2024, 12:38 | Обновлено 19 марта 2024, 13:02
834
1
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

39-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что завершить карьеру планирует в своем родном «Спортинге»:

«Я завершу карьеру в «Спортинге». Даже если проведу один сезон, хочу вернуться в этот клуб. Этот клуб меня вырастил. Если бы не «Спортинг», я бы, наверное, работал в «Макдональдсе», – заявил Роналду.

Роналду является воспитанником «Спортинга», именно оттуда в 2003 году в 18-летнем возрасте он перешел в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что Роналду выведен из состава сборной Португалии.

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Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Twitter
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Комментарии 2
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icebeer
А хочет ли Спортинг?
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+1
pol-55
А чому б Спортингу не заробити на атрибутиці,без зарплати,та ще й Рон може профінасувати свій останній сезон.
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0
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