Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру

39-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что завершить карьеру планирует в своем родном «Спортинге»:

«Я завершу карьеру в «Спортинге». Даже если проведу один сезон, хочу вернуться в этот клуб. Этот клуб меня вырастил. Если бы не «Спортинг», я бы, наверное, работал в «Макдональдсе», – заявил Роналду.

Роналду является воспитанником «Спортинга», именно оттуда в 2003 году в 18-летнем возрасте он перешел в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что Роналду выведен из состава сборной Португалии.