Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Португалец хочет вернуться в родной «Спортинг»
39-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что завершить карьеру планирует в своем родном «Спортинге»:
«Я завершу карьеру в «Спортинге». Даже если проведу один сезон, хочу вернуться в этот клуб. Этот клуб меня вырастил. Если бы не «Спортинг», я бы, наверное, работал в «Макдональдсе», – заявил Роналду.
Роналду является воспитанником «Спортинга», именно оттуда в 2003 году в 18-летнем возрасте он перешел в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось о том, что Роналду выведен из состава сборной Португалии.
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