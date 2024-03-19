Стало известно, где женская сборная Украины проведет два ближайших матча

Как стало известно Sport.ua, женская сборная Украины по футболу стартовый поединок квалификации чемпионата Европы 2025 года проведет 5 апреля с командой Косово в турецком городе Анталия.

Подопечные Владимира Пятенко соберутся 29 марта и транзитом через Кишинев отправятся в Турцию, где проведут пятидневный этап подготовки.

Во втором туре украинки в гостях померяются силами с хорватками. Этот матч состоится 9 апреля в Загребе.

В группе В4 также выступает сборная Уэльса.

Ранее стало известно, какое место сборная Украины занимает в рейтинге ФИФА.