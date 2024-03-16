Женская сборная Украины занимает 34-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных женских сборных.

Украинская команда опустилась на одну позицию и сейчас на 34-м месте (1636,87 балла). Среди представителей УЕФА Украина находится на 22-м месте.

В первую тройку мирового реестра входят Испания, Англия и Франция.

После публикации прошлого рейтинга украинская женская сборная дважды победила в стыковых матчах Лиги наций 2023/2024 команду Болгарии (4:0, 3:0) и продлила прописку в дивизионе В.

Теперь в квалификации чемпионата Европы 2025 сине-желтые будут выступать в группе В4. Соперники занимают следующие места: Уэльс – 32 (0), Хорватия – 59 (–1), Косово – 91 (+9).

Рейтинг ФИФА для женских сборных