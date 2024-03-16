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Лига наций
16 марта 2024, 01:59 | Обновлено 16 марта 2024, 02:15
27
0

Женская сборная Украины занимает 34-е место в рейтинге ФИФА

Сине-желтые в стыковых матчах Лиги наций обыграли команду Болгарии

16 марта 2024, 01:59 | Обновлено 16 марта 2024, 02:15
27
0
Женская сборная Украины занимает 34-е место в рейтинге ФИФА
УАФ

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных женских сборных.

Украинская команда опустилась на одну позицию и сейчас на 34-м месте (1636,87 балла). Среди представителей УЕФА Украина находится на 22-м месте.

В первую тройку мирового реестра входят Испания, Англия и Франция.

После публикации прошлого рейтинга украинская женская сборная дважды победила в стыковых матчах Лиги наций 2023/2024 команду Болгарии (4:0, 3:0) и продлила прописку в дивизионе В.

Теперь в квалификации чемпионата Европы 2025 сине-желтые будут выступать в группе В4. Соперники занимают следующие места: Уэльс – 32 (0), Хорватия – 59 (–1), Косово – 91 (+9).

Рейтинг ФИФА для женских сборных

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Известен календарь матчей женской сборной Украины в отборе на Евро-2025
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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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